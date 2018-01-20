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Британський підліток здобув розвіддані США, вдаючи з себе главу ЦРУ

Субота, 20 січня 2018, 17:06
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15-річний британський підліток здобув доступ до планів розвідувальних операцій США в Афганістані та Ірані, прикидаючись главою ЦРУ.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на слухання у суді.

Кейн Гембл зі своєї спальні у Лестерширі, де він проживав зі своєю матір'ю, використовуючи "соціальну інженерію" (метод, завдяки якому можна маніпулюючи людьми отримати потрібні дані), отримав доступ до особистих та робочих облікових записів керівників деяких з найбільш потужних розвідувальних установ США.

 Фото PA
 Фото PA

Повідомляється, що підліток переконав працівників, які обробляють виклики в одній з інтернет компаній, він є Джоном Бреннаном, ще на той час директором ЦРУ, щоб отримати доступ до його комп'ютерів, а також до служби підтримки ФБР, вдаючи з себе заступника директора Марка Джуліано.

На слуханнях у лондонському суді стало відомо, що 15-річний Гембл, якому вже виповнилося 18, знущався зі своїх жертв в інтернеті, оприлюднюючи особисту інформацію, атакуючи їх дзвінками та повідомленнями, завантажуючи порнографію на їхні комп'ютери та контролюючи їхні айпади і телеекрани.

Він також викладав конфіденційну інформацію у Twitter та WikiLeaks, публікуючи, наприклад, хештег #freePalestine, та заявляючи, що уряд США "вбиває невинних людей".

"Він повністю взяв під контроль цих людей, грав з ними, щоб ускладнити їхнє життя", - сказав суддя Хеддон-Кейв.

Серед цілей підлітка були також колишні міністр з питань внутрішньої безпеки та директор Національної розвідки США.

Вісім місяців хаосу, спричиненого підлітком, завершилися у лютому 2016 року після того, як він протягом декількох днів отримав доступ до мережі Департаменту юстиції США. Зокрема, доступ до даних 20 000 співробітників ФБР та справи про вибух нафтової платформи Deepwater Horizon.

ФБР та секретна служба США були сильно занепокоєні з приводу матеріалу, який він побачив, тому вони негайно зв'язалися з поліцією Британії, яка арештувала хлопця.

Повідомляється, що Гембл визнав себе винним у десяти злочинах згідно із Законом про неправомірне використання комп'ютерних технологій. Однак дата винесення вироку поки не встановлена.

Медичні експерти зі сторони захисту стверджують, що підліток має розлад аутичного спектра.

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