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Британский подросток получил разведданные США, притворившись главой ЦРУ

Суббота, 20 января 2018, 17:06
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15-летний британский подросток получил доступ к планам разведывательных операций США в Афганистане и Иране, притворяясь главой ЦРУ.

Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на слушания в суде.

Кейн Гэмбл из своей спальни в Лестершире, где он проживал со своей матерью, используя "социальную инженерию" (метод, благодаря которому можно манипулируя людьми получить нужные данные), получил доступ к личным и рабочим учетным записям руководителей некоторых из самых мощных разведывательных учреждений США.

 Фото PA
 Фото PA

Сообщается, что подросток убедил работников, которые обрабатывают вызовы в одной из интернет компаний, что он является Джоном Бреннаном, еще на то время директором ЦРУ, чтобы получить доступ к его компьютерам, а также к службе поддержки ФБР, изображая из себя заместителя директора Марка Джулиано.

На слушаниях в лондонском суде стало известно, что 15-летний Гэмбл, которому уже исполнилось 18, издевался со своих жертв в интернете, размещая личную информацию, атакуя их звонками и сообщениями, скачивая порнографию на их компьютеры и контролируя их айпады и телеэкраны.

Он также обнародовал конфиденциальную информацию в Twitter и WikiLeaks, публикуя, например, хэштег #freePalestine, и заявляя, что "правительство США убивает невинных людей".

"Он полностью взял под контроль этих людей, играл с ними, чтобы сделать их жизнь сложнее", - сказал судья Хэддон-Кейв.

Среди целей подростка были также бывшие министр по вопросам внутренней безопасности США и директор Национальной разведки США.

Восемь месяцев хаоса, созданных подростком, завершились в феврале 2016 года после того, как он в течение нескольких дней получил доступ к сети Департамента юстиции США. В частности, доступ к данным 20 000 сотрудников ФБР и дела о взрыве нефтяной платформы Deepwater Horizon.

ФБР и секретная служба США были сильно обеспокоены по поводу материала, который он увидел, поэтому они немедленно связались с полицией Британии, которая арестовала парня.

Сообщается, что Гэмбл признал себя виновным в десяти преступлениях согласно Закону о неправомерном использовании компьютерных технологий. Однако дата вынесения приговора пока не установлена.

Медицинские эксперты со стороны защиты утверждают, что подросток имеет расстройство аутичного спектра.

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