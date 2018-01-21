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Франція вимагає терміново скликати Радбез ООН через ситуацію в Сирії

Неділя, 21 січня 2018, 15:12
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Франція закликає невідкладно провести засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Сирії, в тому числі через військову операцію турецьких військ в Сирії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан у Twitter.

"Сирія: Гута, Ідліб, Афрін - Франція вимагає термінового засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Спілкувався сьогодні вранці зі своїм турецьким колегою", - написав міністр.

Жан-Ів Ле Дріан також закликав до припинення вогню в усіх сирійських регіонах та надання доступу гуманітарним місіям в постраждалі від військових дій райони.

Нагадаємо, турецькі сухопутні війська у неділю увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії".

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