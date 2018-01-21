Франція вимагає терміново скликати Радбез ООН через ситуацію в Сирії

Неділя, 21 січня 2018, 15:12

Франція закликає невідкладно провести засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Сирії, в тому числі через військову операцію турецьких військ в Сирії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан у Twitter.

"Сирія: Гута, Ідліб, Афрін - Франція вимагає термінового засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Спілкувався сьогодні вранці зі своїм турецьким колегою", - написав міністр.

#Syrie : Ghouta, Idlib, Afrin - la France demande une réunion urgente du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Entretien ce matin avec mon homologue Turc. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) 21 січня 2018 р.

Жан-Ів Ле Дріан також закликав до припинення вогню в усіх сирійських регіонах та надання доступу гуманітарним місіям в постраждалі від військових дій райони.

Нагадаємо, турецькі сухопутні війська у неділю увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії".