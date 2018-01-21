Франция требует срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Сирии

Воскресенье, 21 января 2018, 15:12

Франция призывает безотлагательно провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, в том числе из-за военной операции турецких войск в Сирии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

"Сирия: Гута, Идлиб, Африн - Франция требует срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Общался сегодня утром со своим турецким коллегой", - написал министр.

#Syrie : Ghouta, Idlib, Afrin - la France demande une réunion urgente du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Entretien ce matin avec mon homologue Turc. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) 21 січня 2018 р.

Он также призвал к прекращению огня во всех сирийских регионах и предоставлению доступа гуманитарным миссиям в пострадавшие от военных действий районы.

Напомним, турецкие сухопутные войска в воскресенье вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".