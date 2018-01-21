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Франция требует срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Сирии

Воскресенье, 21 января 2018, 15:12
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Франция призывает безотлагательно провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, в том числе из-за военной операции турецких войск в Сирии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

"Сирия: Гута, Идлиб, Африн - Франция требует срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Общался сегодня утром со своим турецким коллегой", - написал министр.

Он также призвал к прекращению огня во всех сирийских регионах и предоставлению доступа гуманитарным миссиям в пострадавшие от военных действий районы.

Напомним, турецкие сухопутные войска в воскресенье вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".

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