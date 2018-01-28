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Кількість жертв теракту у Кабулі зросла до 103, поранені – 235

Неділя, 28 січня 2018, 12:52
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В МВС Афганістану повідомили про збільшення кількості жертв теракту у Кабулі до 103.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Афганістану Ваїс Ахмад Бармак, передає TOLO News.

Крім того, за його словами, 235 осіб отримали поранення.

Міністр зазначив, що серед загиблих багато правоохоронців, однак їх кількість він не уточнив. Водночас, за його словами, поранення отримали 30 поліцейських.

Раніше повідомлялося про 95 загиблих, та 158 поранених.

Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

Відповідальність за теракт  взяло на себе терористичне угруповання "Талібан". Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.

Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель "Інтерконтиненталь", у якому загинули семеро громадян України.

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