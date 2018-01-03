У Сирії розбився російський вертоліт Мі-24, обидва пілоти загинули

Середа, 03 січня 2018, 12:07

У Сирії зазнав катастрофи російський бойовий вертоліт Мі-24, в результаті аварії загинули два члени екіпажу.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

Інцидент стався ще 31 грудня, але про нього стало відомо тільки зараз.

"При виконанні перельоту на аеродром Хама через технічну несправність зазнав аварії російський вертоліт Мі-24. При здійсненні жорсткої посадки в 15 км від аеродрому призначення обидва пілоти загинули", - повідомили в Міноборони РФ.

Російське міністерство також заявляє, що вертоліт не обстрілювали. Крім пілотів на борту також знаходився борттехнік, якого з травмами евакуювали на аеродром Хмеймім.

Група Conflict Intelligence Team, яка відстежує російські втрати в Сирії, повідомила, що в результаті аварії вертольота загинули майор Артем Куліш і член екіпажу на прізвище Матвєєв.

Також повідомляється, що вертоліт розбився в підконтрольному опозиційним силам районі на кордоні провінцій Хама і Хомс. Цей анклав відноситься до однієї з "зон деескалації", встановлених в ході мирних переговорів в Астані.

Росія бере участь у військовій операції в Сирії з 2015 року. За цей час там загинули не менше 45 російських громадян. РФ втратила шість вертольотів і три літаки.