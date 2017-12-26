Росія облаштовує постійну військову присутність на своїх базах у Сирії

Міноборони РФ почало формувати постійні угруповання російських військових на своїх сирійських базах.
Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє ТАСС.
Ідеться про військові бази у Тартусі та Хмеймімі.
"Минулого тижня верховний головнокомандувач затвердив структуру і штат основних пунктів базування в Тартусі та Хмеймімі. Ми приступили до формування постійного угруповання там", - заявив Шойгу.
Постійне угрупування сформують протягом року, додав перший заступник глави комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.
"Особовий склад, техніку сформують швидко. З цим проблем не буде. На розвиток інфраструктури потрібно не більше року", - пояснив він.
Метою постійної дислокації російських сил у Сирій він назвав "стабільність у регіоні".
11 грудня президент РФ Володимир Путін дав доручення почати виведення угруповання військ Росії із Сирії. У Сирії залишаться три батальйони військової поліції, Центр примирення сторін і бази в Хмеймімі й Тартусі.