Росія облаштовує постійну військову присутність на своїх базах у Сирії

Вівторок, 26 грудня 2017, 12:51

Міноборони РФ почало формувати постійні угруповання російських військових на своїх сирійських базах.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє ТАСС.

Ідеться про військові бази у Тартусі та Хмеймімі.

"Минулого тижня верховний головнокомандувач затвердив структуру і штат основних пунктів базування в Тартусі та Хмеймімі. Ми приступили до формування постійного угруповання там", - заявив Шойгу.

Постійне угрупування сформують протягом року, додав перший заступник глави комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.

"Особовий склад, техніку сформують швидко. З цим проблем не буде. На розвиток інфраструктури потрібно не більше року", - пояснив він.

Метою постійної дислокації російських сил у Сирій він назвав "стабільність у регіоні".

11 грудня президент РФ Володимир Путін дав доручення почати виведення угруповання військ Росії із Сирії. У Сирії залишаться три батальйони військової поліції, Центр примирення сторін і бази в Хмеймімі й Тартусі.