Путін пообіцяв Асаду подальшу підтримку у Сирії

Субота, 30 грудня 2017, 12:26

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв президенту Сирії Башару Асаду сприяти "в захисті державного суверенітету, єдності й територіальної цілісності країни".

Про це йдеться в адресованому привітанні Путіна, опублікованому на сайті Кремля.

"Володимир Путін підтвердив, що Росія буде і далі надавати всіляке сприяння Сирійській Арабській Республіці в захисті державного суверенітету, єдності і територіальної цілісності, в просуванні процесу політичного врегулювання, а також в зусиллях з відновлення національної економіки", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у Держдепі США закликали Путіна вплинути на Асада, з метою припинення варварських нападів на цивільних осіб у Сирії.

Нагадаємо, згідно з підрахунками правозахисників, в ході війни в Сирії у 2017 році загинули близько 39 тисяч осіб.