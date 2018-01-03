Весілля принца Гаррі принесе економіці Британії до 500 млн фунтів

Середа, 03 січня 2018, 13:17

Весілля принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл може додатково забезпечити 500 мільйонів фунтів стерлінгів для економіки Великої Британії.

Про це повідомляє Reuters.

Принц Гаррі, онук королеви Єлизавети II і п'ятий претендент у черзі на престол, одружиться 19 травня у Віндзорському замку, де проживали британські королі та королеви майже 1000 років.

За даними Управління національної статистики, весілля старшого брата Гаррі принца Вільяма у квітні 2011 року призвело до збільшення кількості відвідувачів Британії на 350 тисяч осіб порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.

Подібний економічний ефект очікується і цього разу. В цілому, за оцінками, весілля принца може додатково принести близько 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

За розрахунками експертів, приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів надійдуть зі сфери туризму, ще 150 млн фунтів люди витратять на вечірки та святкування, близько 50 мільйонів будуть витрачені на футболки, кепки та інші пам'ятні предмети. Близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів принесе реклама Британії у всьому світі.