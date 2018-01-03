Свадьба принца Гарри принесет экономике Британии до 500 млн фунтов

Среда, 03 января 2018, 13:17

Свадьба принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл может дополнительно обеспечить 500 млн фунтов стерлингов для экономики Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Принц Гарри, внук королевы Елизаветы II и пятый претендент в очереди на престол, женится 19 мая в Виндзорском замке, где проживали британские короли и королевы почти 1000 лет.

По данным Управления национальной статистики, свадьба старшего брата Гарри принца Уильяма в апреле 2011 года привела к увеличению количества посетителей Великобритании на 350 000 человек по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Подобный экономический эффект ожидается и сейчас. В целом, по оценкам, свадьба принца может дополнительно принести около 500 млн фунтов стерлингов.

По расчетам экспертов, примерно 200 млн фунтов стерлингов поступят из сферы туризма, еще 150 млн фунтов люди потратят на вечеринки и торжества, около 50 млн будут потрачены на футболки, кепки и другие памятные предметы. Около 100 млн фунтов стерлингов принесет реклама Британии во всем мире.