Габріель: конфлікт на Донбасі не заморожений, а пожежонебезпечний

Середа, 03 січня 2018, 14:28

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що конфлікт на сході України не є замороженим, а виглядає пожежонебезпечним.

Про це він сказав перед відльотом до Києва, повідомляє сайт МЗС Німеччини.

"Минулого року ми стали свідками місяців найбільшого з моменту підписання Мінських угод насилля на сході України. На Донбасі все ще дуже багато пострілів. У регіоні ще дуже багато важкої зброї", - заявив Габріель.

Він зазначив, що нещодавній обмін сотень полонених і домовленості про різдвяне перемир’я стали обнадійливими сигналами.

"Так треба продовжувати. Тому я сьогодні лечу до Києва, а завтра до Маріуполя, щоб показати людям в Україні: ми не кидаємо вас напризволяще. Для нас цей конфлікт ані заморожений, ані забутий, навпаки, він дуже актуальний і пожежонебезпечний. Ми й надалі робитимемо все для того, щоб знайти рішення цієї кризи, яке б нарешті принесло мир у цей регіон", - наголосив Габріель.

У повідомленні зазначається, що Габріель проведе в Україні політичні переговори, зокрема з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і членами міжнародної спостережної місії ОБСЄ на сході України.

Предметом переговорів з українською владою буде також курс реформ в Україні, зокрема, боротьба з корупцією.