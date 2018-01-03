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Габриэль: конфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасный

Среда, 03 января 2018, 14:28
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным.

Об этом он сказал перед отлетом в Киев, сообщает сайт МИД Германии.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев крупнейшего с момента подписания Минских соглашений насилия на востоке Украины. На Донбассе все еще очень много выстрелов. В регионе еще очень много тяжелого оружия", - заявил Габриэль.

Он отметил, что недавний обмен сотен пленных и договоренности о рождественском перемирии стали обнадеживающими сигналами.

"Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасен. Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион", - подчеркнул Габриэль.

В сообщении отмечается, что Габриэль проведет в Украине политические переговоры, в частности с министром иностранных дел Павел Климкин и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности, борьба с коррупцией.

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