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НАТО затвердив офіційний гімн

Четвер, 04 січня 2018, 16:41
аудіо
Версія для друку Коментарі

Північноатлантичний альянс вперше в своїй історії затвердив офіційний гімн НАТО.

Про це йдеться у повідомленні на сайті  НАТО.

З 1989 року на багатьох подіях НАТО, включаючи останню зустріч глав держав та урядів країн-членів Альянсу у травні минулого року, виконувалася композиція, написана капітаном Андре Рейхлінгом, диригентом Люксембурзького військового оркестру.

Проте ця композиція, яка майже 30 років де-факто була гімном НАТО, не мала офіційного статусу.

"Гімн НАТО", затверджений 3 січня Північноатлантичною радою, не має слів і написаний для 20 музичних інструментів: пікколо, флейта, гобой, три кларнети, три саксофони, два корнети, дві труби, ріг, баритонний ріг, три тромбони, туба, і барабан.

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