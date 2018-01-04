НАТО утвердил официальный гимн

Четверг, 04 января 2018, 16:41

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Североатлантический альянс впервые в своей истории утвердил официальный гимн НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

С 1989 года на многих событиях НАТО, включая последнюю встречу глав государств и правительств стран-членов Альянса в мае прошлого года, исполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.

Однако эта композиция, которая почти 30 лет де-факто была гимном НАТО, не имела официального статуса.

"Гимн НАТО", утвержденный 3 января Североатлантическим советом, не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбона, туба и барабан.