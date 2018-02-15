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Росія не віддасть уламки літака Качинського до кінця слідства - посол РФ

Четвер, 15 лютого 2018, 14:45
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Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв заявив, що уламки президентського літака Ту-154М, що розбився у 2010 році під Смоленськом, мають залишитися в Росії поки триває розслідування.

Про це повідомляє Interia.pl.

"У Росії слідство триває, і згідно з російськими законами, поки воно не закінчиться, уламки літака як матеріал цієї процедури мають залишатися на території Росії", - заявив Андрєєв.

Російський посол також заявив, що польська сторона не повертається до переговорів про будівництво спільного пам’ятника жертвам на місці катастрофи.

"Переговори щодо цього питання вели міністерства культури Росії та Польщі. Протягом деякого часу польська сторона, я не знаю чому, не повернулася до цих переговорів. Цей переговорний процес не відбувається вже від 2 до 2.5 років", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Польща не бачить підстав для подальшого утримання Росією уламків президентського літака Ту-154М, що розбився у 2010 році під Смоленськом.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

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