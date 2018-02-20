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ЄС погрожує США торговими митами на бурбон та мотоцикли Harley-Davidson

Вівторок, 20 лютого 2018, 14:35
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Європейський Союз готується запровадити штрафні мита на бурбон та мотоцикли Harley-Davidson, якщо США обмежать доступ європейських компаній до свого ринку сталі та алюмінію.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Минулого тижня уряд США оголосив про схвалення жорстких обмежень на імпорт сталі та алюмінію. Досі Європейський Союз утримувався від публічних коментарів на цю тему. Однак, за даними видання, якщо обмеження на імпорт торкнуться діяльності європейських компаній, ЄС може відреагувати протягом декількох днів.

Європейські заходи у відповідь можуть позначитися на експорті сільськогосподарських продуктів – апельсинового соку, картоплі та помідорів.

Однак європейці також хочуть, щоб додаткові мита були накладені на продукти, економічно важливі для оточення Дональда Трампа. Наприклад, на мотоцикли Harley-Davidson. Штаб-квартира виробника розташована в штаті Вісконсін, звідки походить спікер Палати представників республіканець Пол Райан.

У списку також може з'явитися бурбон, який виготовляється в Теннессі і Кентуккі, на батьківщині лідера більшості в Сенаті Мітча Макконнелла.

Список, що розглядається Брюсселем, був створений ще під час останніх розбіжностей зі США під час президентства Джорджа Буша-молодшого, але він зазнав деяких змін.

У вівторок речник Єврокомісії Маргаритіс Схінас заявив, що Євросоюз схвалить заходи у відповідь, якщо американські обмеження торкнуться європейських компаній.

"Якщо США зачеплять на експорт, ми готові оперативно та пропорційно відповісти. Ми приймемо відповідні заходи, щоб захистити індустрію ЄС", - заявив він. 

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