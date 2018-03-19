Прем'єр Британії: у Росії був намір і мотив здійснити отруєння в Солсбері

Понеділок, 19 березня 2018, 16:46

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей вважає, що у Росії був мотив і намір здійснити отруєння Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері.

Про це вона сказала під час візиту в Бірмінгем, повідомляє телеканал Sky News.

"У них є можливість. Ця нервово-паралітична речовина була з групи" Новічок ", вона була розроблена в Радянському союзі. У Росії є можливість і, на мою думку, є мотив і намір, і це частина моделі поведінки Росії в Європі, яку ми бачимо", - сказав Мей.

"Це сталося у Британії, це могло статися в іншій країні і наші міжнародні союзники підтвердили свою підтримку і визнання того, що провина лежить на російській державі", - додала прем'єр.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для отруєння у Солсбері була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Росія заперечує звинувачення у створенні "Новічка" і причетності до отруєння Скрипаля. Більше того, Москва натякає на британське походження отруйної речовини.