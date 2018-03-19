Знайти
АКТУАЛЬНО

Прем'єр Британії: у Росії був намір і мотив здійснити отруєння в Солсбері

ЄС та Британія узгодили умови перехідного періоду після Brexit

Україна передала ЄС список 140 осіб, причетних до організації виборів у Криму

Джонсон: заперечення Росії у справі Скрипаля все абсурдніші

Голова МЗС Німеччини: вибори президента Росії в окупованому Криму неприйнятні

Польща може вислати російських дипломатів – ЗМІ

Франція не визнає вибори президента в окупованому Криму






Прем'єр Британії: у Росії був намір і мотив здійснити отруєння в Солсбері

Понеділок, 19 березня 2018, 16:46
Версія для друку Коментарі

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей вважає, що у Росії був мотив і намір здійснити отруєння Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері.

Про це вона сказала під час візиту в Бірмінгем, повідомляє телеканал Sky News.

"У них є можливість. Ця нервово-паралітична речовина була з групи" Новічок ", вона була розроблена в Радянському союзі. У Росії є можливість і, на мою думку, є мотив і намір, і це частина моделі поведінки Росії в Європі, яку ми бачимо", - сказав Мей.

"Це сталося у Британії, це могло статися в іншій країні і наші міжнародні союзники підтвердили свою підтримку і визнання того, що провина лежить на російській державі", - додала прем'єр.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для отруєння у Солсбері була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Росія заперечує звинувачення у створенні "Новічка" і причетності до отруєння Скрипаля. Більше того, Москва натякає на британське походження отруйної речовини.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
18:31
США занепокоєні ситуацією в сирійському місті Афрін - Держдеп
18:24
Генсек НАТО: РФ має передати інформацію щодо програми "Новічок" до ОЗХЗ
18:04
Клімкін каже, що не закликав ввести санкції проти екс-канцлера Шредера
17:47
Ердоган натякає, що може почати військову операцію в Іраку
17:46
Макрон привітав Путіна, нагадавши про Солсбері, Україну та Сирію
17:25
У Греції сирійського біженця засудили до 8 років за членство в ІДІЛ
17:06
Швеція викликала посла РФ через заяви Захарової про "Новічок"
16:58
Французу загрожує 5 років за допомогу сім'ї мігрантів перетнути кордон в Альпах
16:46
Прем'єр Британії: у Росії був намір і мотив здійснити отруєння в Солсбері
16:23
Пучдемон: Каталонії може підійти швейцарська модель управління
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Міністри закордонних справ 13 держав Євросоюзу

Як зберегти Україну на шляху реформ: непублічна доповідь країн-членів ЄС

Доповіді у форматі non-paper є непублічними, і це лише підвищує їхню цінність... На чільному місці в документі – протидія корупції. А ще йдеться про потребу підтримати чинну владу; про загрози, яку несе поширення "зради"; про небезпеку популістів; про подальшу допомогу ЄС...

Ганна Шелест, для Європейської правди

Три кола санкцій: наскільки потужним стане британське покарання РФ

Не менше, аніж сам злочин, який було визнано нападом на суверенітет Британії, офіційний Лондон вразила подальша зухвалість РФ. Як вже заявив міністр закордонних справ Королівства Борис Джонсон, складається враження, що росіяни одночасно відмежовуються від замаху і пишаються ним.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  