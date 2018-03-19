Премьер Британии: у России были намерение и мотив совершить отравление в Солсбери

Понедельник, 19 марта 2018, 16:46

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй считает, что у России были мотив и намерение осуществить отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом она сказала во время визита в Бирмингем, сообщает телеканал Sky News.

"У них есть возможность. Это было нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", оно было разработано в Советском Союзе. У России есть возможность и, по моему мнению, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы видим ", - сказал Мэй.

"Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране, и наши международные союзники подтвердили свою поддержку и признание того, что вина лежит на российском государстве", - добавила премьер.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Россия отрицает обвинение в создании "Новичка" и причастности к отравлению Скрипаля. Более того, Москва намекает на британское происхождение отравляющего вещества.