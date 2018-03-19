Премьер Британии: у России были намерение и мотив совершить отравление в Солсбери

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что у России были мотив и намерение осуществить отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Об этом она сказала во время визита в Бирмингем, сообщает телеканал Sky News.
"У них есть возможность. Это было нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", оно было разработано в Советском Союзе. У России есть возможность и, по моему мнению, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы видим ", - сказал Мэй.
"Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране, и наши международные союзники подтвердили свою поддержку и признание того, что вина лежит на российском государстве", - добавила премьер.
Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.
Россия отрицает обвинение в создании "Новичка" и причастности к отравлению Скрипаля. Более того, Москва намекает на британское происхождение отравляющего вещества.