Найти
АКТУАЛЬНО

Премьер Британии: у России были намерение и мотив совершить отравление в Солсбери

ЕС и Великобритания согласовали условия переходного периода после Brexit

Украина передала ЕС список 140 лиц, причастных к организации выборов в Крыму

Джонсон: возражения России в деле Скрипаля все абсурднее

Глава МИД Германии: выборы президента России в оккупированном Крыму неприемлемы

Польша может выслать российских дипломатов - СМИ

Франция не признает выборы президента в оккупированном Крыму






Премьер Британии: у России были намерение и мотив совершить отравление в Солсбери

Понедельник, 19 марта 2018, 16:46
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй считает, что у России были мотив и намерение осуществить отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом она сказала во время визита в Бирмингем, сообщает телеканал Sky News.

"У них есть возможность. Это было нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", оно было разработано в Советском Союзе. У России есть возможность и, по моему мнению, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы видим ", - сказал Мэй.

"Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране, и наши международные союзники подтвердили свою поддержку и признание того, что вина лежит на российском государстве", - добавила премьер.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Россия отрицает обвинение в создании "Новичка" и причастности к отравлению Скрипаля. Более того, Москва намекает на британское происхождение отравляющего вещества.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:25
В Греции сирийского беженца приговорили к 8 годам за членство в ИГИЛ
17:06
Швеция вызвала посла РФ из-за заявлений Захаровой о "Новичке"
16:58
Французу грозит 5 лет за помощь семье мигрантов в пересечении границы в Альпах
16:46
Премьер Британии: у России были намерение и мотив совершить отравление в Солсбери
16:23
Пучдемон: Каталонии может подойти швейцарская модель управления
16:11
Чехия приостановила процедуру экстрадиции лидера сирийских курдов в Анкару
15:46
В Италии арестовали корабль за то, что он спас возле Ливии 200 мигрантов
15:41
В Бельгии трех женщин осудили на 5 лет за терроризм
15:22
ЕС и Великобритания согласовали условия переходного периода после Brexit
15:17
Во Франции 15 молдован судят за кражу 250 элитных велосипедов на миллион евро
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Министры иностранных дел 13 стран Евросоюза

Как сохранить Украину на пути реформ: непубличный доклад стран-членов ЕС

Доклады в формате non-paper являются непубличными, и это только повышает их ценность... На первом месте в документе – противодействие коррупции. А еще говорится о необходимости поддержать действующую власть; об угрозах, которую несет распространение "зрады"; об опасности популистов; о дальнейшей помощи ЕС...

Анна Шелест, для Европейской правды

Три круга санкций: насколько серьезным будет британское наказание РФ

Не меньше, чем само преступление, которое было признано нападением на суверенитет Британии, официальный Лондон поразила последовавшая за этим наглость РФ. Как уже заявил министр иностранных дел Королевства Борис Джонсон, создается впечатление, что россияне одновременно отмежевываются от покушения и гордятся им.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  