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Росія буде і надалі прагнути розділити нас - генсек НАТО

Понеділок, 19 березня 2018, 18:52
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НАТО реагує на агресивну модель поведінки Росії, яка продовжує спроби розділити союзників.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі з главою МЗС Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Підхід НАТО до Росії рішучий, оборонний і співрозмірний. Він поєднує в собі сильне стримування і захист з відкритістю до змістовного діалогу. Росія буде і надалі прагнути розділити нас. Але союзники по НАТО залишаються єдині. І ми солідарні з Великою Британією", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що отруєння в Солсбері відбулося на тлі безрозсудної поведінки Росії і НАТО реагує на таку модель поведінки.

"Ми бачили незаконну анексію Криму, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми бачили подальші зусилля Росії із дестабілізації Східної України. І ми бачили, що Росія продовжує втручатися в наші демократичні політичні процеси і підриває наші демократичні інститути. Ми бачили різні типи гібридної тактики, включаючи кібератаки", - додав генсек НАТО.

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