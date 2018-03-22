У Німеччині майже 25 тисяч одиниць зброї вважаються зниклими

Четвер, 22 березня 2018, 08:05

У Німеччині істотно зросла кількість зниклої зброї - на кінець січня 2018 року загубленими або вкраденими вважалися більше 24,5 тисячі одиниць зброї.

Як пише DW, дані, надані федеральним урядом у відповідь на письмовий запит парламентської фракції Зелених, оприлюднила у середу, 21 березня, німецька газета Bild.

Кількість зниклих одиниць зброї зросла на 18% порівняно з 2017 роком. Згідно з наданою інформацією, понад 19 тисяч одиниць вважаються загубленими, ще 5,2 тисячі одиниць зброї - вкраденими.

Опублікована інформація "викликає тривогу", сказав виданню Bild заступник голови фракції Зелених у Бундестазі Константін фон Нотц. На думку депутата, необхідно "більш ретельно боротися зі злочинами, вчиненими із застосуванням зброї". Подібні пропозиції були спрямовані до парламенту "кілька років тому", зазначив політик.