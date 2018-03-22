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В Германии почти 25 тысяч единиц оружия считаются пропавшими

Четверг, 22 марта 2018, 08:05
Версия для печати Комментарии

В Германии существенно выросло количество пропавшего оружия - на конец января 2018 года утерянными или украденными считались более 24,5 тысячи единиц оружия.

Как пишет DW, данные, предоставленные федеральным правительством в ответ на письменный запрос парламентской фракции Зеленых, обнародовала в среду, 21 марта, немецкая газета Bild.

Количество пропавших единиц оружия возросло на 18% по сравнению с 2017 годом. Согласно предоставленной информации, более 19 тысяч единиц считаются утерянными, еще 5,2 тысячи единиц оружия - украденными.

Опубликованная информация "вызывает тревогу", сказал изданию Bild заместитель председателя фракции Зеленых в Бундестаге Константин фон Нотц. По мнению депутата, необходимо "более тщательно бороться с преступлениями, совершенными с применением оружия". Подобные предложения были направлены в парламент "несколько лет назад", отметил политик.

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