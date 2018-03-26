США та низка країн ЄС разом оголосять про вислання дипломатів РФ - ЗМІ

Понеділок, 26 березня 2018, 09:42

Сполучені Штати та кілька європейських країн у понеділок оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки на території Великої Британії.

Про це із посиланням на джерела повідомила кореспондент телеканалу CNN, яка працює у Держдепі, Мішель Косінскі.

"Джерело: завтра очікується узгоджене повідомлення від США та кількох європейських країн про вислання груп російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримають копняка", - написала Косінскі.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot. — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 25 березня 2018 р.

У суботу агентство Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп готується видворити десятки російських дипломатів з країни.

Як відомо, минулого тижня на саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися з позицією Великої Британії, що "дуже ймовірно" Росія несе відповідальність за атаку в Солсбері.

За даними ЗМІ, Польща, країни Балтії і Франція можуть прийняти рішення про видворення російських дипломатів.

Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.