США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке дипломатов РФ – СМИ

Понедельник, 26 марта 2018, 09:42

Соединенные Штаты и ряд европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

Об этом со ссылкой на источники сообщила корреспондентка телеканала CNN, работающая в Госдепе, Мишель Косински.

Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинка", - написала Косински.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot. — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 25 березня 2018 р.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из страны.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

По данным СМИ, Польша, страны Балтии и Франция могут принять решение о выдворении российских дипломатов.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.