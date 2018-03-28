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В МЗС вимагають реакції на візит німецьких школярів в окупований Крим

Середа, 28 березня 2018, 18:28
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Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко  вимагає від обербургомістра міста Аугсбург відреагувати на залучення до сумнівних політичних акцій німецьких школярів, яких привезли в окупований Крим.

Про це йдеться у повідомленні генконсульства України у Мюнхені у Facebook.

"Генконсульство обурене фактом використання дітей з Аугсбургу у пропагандистських проектах Кремля на тимчасово окупованій території України" - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко невідкладно звернувся з листом до обербургомістра Аугсбурга Курта Грібля із проханням "жорстко відреагувати на неприпустиме залучення неповнолітніх громадян ФРН до сумнівних політичних акцій". 

27 березня в окупований Крим прилетіла група з 17 німецьких школярів з Аугсбурга і Гамбурга, які прибули туди для участі у Днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії.

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