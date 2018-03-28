В МИД требуют реакции на визит немецких школьников в оккупированный Крым

Среда, 28 марта 2018, 18:28

Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко требует от обербургомистра города Аугсбург отреагировать на привлечение к сомнительным политическим акциям немецких школьников, которых привезли в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сообщении генконсульства Украины в Мюнхене в Facebook.

"Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко безотлагательно обратился с письмом к обербургомистра Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой "жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям".

27 марта в оккупированный Крым прилетела группа из 17 немецких школьников из Аугсбурга и Гамбурга, которые прибыли туда для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.