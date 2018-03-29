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Отравление в Солсбери: состояние здоровья дочери Скрипаля быстро улучшается

Четверг, 29 марта 2018, 17:26
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Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье "быстро улучшается".

Об этом говорится в заявлении госпиталя Солсбери, сообщает Sky News.

Юлию Скрипаль вместе с отцом отравили в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта, с тех пор они оба находятся в больнице.

По некоторым данным, отравление Юлии Скрипаль было не таким сильным, как у отца, она даже приходила в себя после инцидента.

"После несчастного случая в Солсбери в воскресенье, 4 марта, в больнице округа Солсбери лечились три человека ... Сейчас на лечении находятся только двое пациентов и мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро выздоравливает, она вышла из критического состояния, ее состояние сейчас стабильное" , - говорится в сообщении

"Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии", - отметили в больнице.

Сегодня полиция Великобритании заявила, что максимальная концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена на входной двери дома в Солсбери, где проживал Скрипаль.

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