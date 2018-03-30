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У Туреччині мікроавтобус з нелегалами потрапив у ДТП, 17 загиблих

П'ятниця, 30 березня 2018, 09:21
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Мікроавтобус з нелегальними біженцями врізався в обмежувальний бар'єр на трасі Ігдир-Карс на сході Туреччини.

Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, за попередніми даними, загинуло 17 осіб, 36 поранені. Стан семи постраждалих оцінюється як важкий.

Представники МВС Туреччини повідомили, що в мікроавтобусі знаходилися біженці з Афганістану і Пакистану, які незаконно перетнули турецько-іранський кордон. Після зіткнення з бар'єром транспортний засіб загорівся.

 

Очевидці розповіли, що від сильного удару кілька пасажирів викинуло на проїжджу частину, і деякі з них були збиті іншим автомобілем, який їхав в той момент по трасі і не встиг загальмувати.

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