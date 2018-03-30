В Турции микроавтобус с нелегалами попал в ДТП, 17 погибших

Пятница, 30 марта 2018, 09:21

Микроавтобус с нелегальными беженцами врезался в ограничительный барьер на трассе Игдыр-Карс на востоке Турции.

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибло 17 человек, 36 ранены. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Представители МВД Турции сообщили, что в микроавтобусе находились беженцы из Афганистана и Пакистана, незаконно пересекшие турецко-иранскую границу. После столкновения с барьером транспортное средство загорелось.

Очевидцы рассказали, что от сильного удара несколько пассажиров выбросило на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.