Єврокомісія готується до суду з країнами ЄС через забруднене повітря - ЗМІ

Єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья має намір подати позов проти кількох країн Євросоюзу через забруднення повітря.
Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag.
Єврокомісар планує звернутися до Європейського суду у Люксембурзі з позовом проти країн, в яких зафіксоване перевищення встановленої в ЄС норми окисів азоту та дрібнодисперсного пилу, які потрапляють в повітря разом з вихлопними газами.
Зокрема йдеться про такі країни, як Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія і Іспанія. У разі задоволення позову їм загрожують штрафи або заборона на в'їзд дизельних автомобілів в центри міст.
Як відомо, у Швеції та Німеччині, а також у низці інших країн, міській владі дозволили забороняти старі дизельні авто.
У столиці Бельгії через забруднене повітря громадський транспорт зробили безкоштовним.