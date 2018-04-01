Єврокомісія готується до суду з країнами ЄС через забруднене повітря - ЗМІ

Неділя, 01 квітня 2018, 14:07

Єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья має намір подати позов проти кількох країн Євросоюзу через забруднення повітря.

Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag.

Єврокомісар планує звернутися до Європейського суду у Люксембурзі з позовом проти країн, в яких зафіксоване перевищення встановленої в ЄС норми окисів азоту та дрібнодисперсного пилу, які потрапляють в повітря разом з вихлопними газами.

Зокрема йдеться про такі країни, як Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія і Іспанія. У разі задоволення позову їм загрожують штрафи або заборона на в'їзд дизельних автомобілів в центри міст.

Як відомо, у Швеції та Німеччині, а також у низці інших країн, міській владі дозволили забороняти старі дизельні авто.

У столиці Бельгії через забруднене повітря громадський транспорт зробили безкоштовним.