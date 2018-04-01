Еврокомиссия готовится к суду со странами ЕС из-за загрязненного воздуха - СМИ

Воскресенье, 01 апреля 2018, 14:07

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья намерен подать иск против нескольких стран Евросоюза из-за загрязнения воздуха.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

Еврокомиссар планирует обратиться в Европейский суд в Люксембурге с иском против стран, в которых отмечено превышение установленной в ЕС нормы окисей азота и мелкодисперсной пыли, попадающих в воздух вместе с выхлопными газами.

В частности речь идет о таких странах, как Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания. В случае удовлетворения иска им грозят штрафы или запрет на въезд дизельных автомобилей в центры городов.

Как известно, в Швеции и Германии, а также в ряде других стран, городской власти уже разрешили запрещать старые дизельные авто.

В столице Бельгии из-за загрязненного воздуха общественный транспорт сделали бесплатным.