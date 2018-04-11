Россия пригрозила сбивать каждую ракету США, выпущенную по Сирии

Среда, 11 апреля 2018, 09:58

Посол России в Ливане заявил, что каждый ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты были выпущены.

Об этом он заявил телеканалу "Хизбаллы" Al-Manar, сообщает Reuters.

Российский посол Александр Засыпкин заявил, что он ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба.

"Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский дипломат.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке в эти выходные на город Думу в Восточной Гуте, где находятся силы сирийских повстанцев.

Трамп во вторник отменил планируемую поездку в Латинскую Америку, чтобы сосредоточиться на реакции на сирийский инцидент. В понедельник президент США предупредил о быстрой реакции, как только ответственные за нападение в Сирии будут установлены.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в вероятной химической атаке на город Думу погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлорина.