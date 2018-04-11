Глава розвідки Німеччини: Москва, дуже ймовірно, стоїть за кібератакою на німецький уряд

Середа, 11 квітня 2018, 13:23

Уряд Росії, дуже ймовірно, стоїть за кібератаками на німецькі урядові мережі.

Про це заявив глава розвідки Німеччини Ханс-Георг Маасен, передає Reuters.

Маасен визнав, що при визначенні походження кібератаки важко бути на 100% впевненим.

За його словами, німецька влада уважно стежила за атакою після того, як її було виявлено в грудні минулого року, і це не спричинило яких-небудь пошкоджень.

Маасен підтвердив, що в атаці було виявлено російське походження, хоча вона не пов'язана з APT28 - російською групою хакерів, які атакували нижню палату німецького парламенту в 2015 році.

Маасен відмовився від коментарів, коли його попросили підтвердити повідомлення від німецьких законодавців і джерел в спецслужбах про те, що нещодавня кібератака була пов'язана з іншою російською хакерською групою, відомою як Turla.

Як стало відомо 28 лютого, хакерська група APT28, яку пов’язують з Росією, атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

Хакерська група APT28, також відома як Fancy Bears, здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури країн. Групу підозрюють, зокрема, в здійсненні масштабної атаки на внутрішню мережу Бундестагу в травні 2015 року.

1 березня голова комісії Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб Армін Шустер заявив, що хакерська атака, вочевидь, досі триває.