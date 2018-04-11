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Глава разведки Германии: Москва, очень вероятно, стоит за кибератакой на немецкое правительство

Среда, 11 апреля 2018, 13:23
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Правительство России, очень вероятно, стоит за кибератаками на немецкие правительственные сети.

Об этом заявил глава разведки Германии Ханс-Георг Маасен, передает Reuters.

Маасен признал, что при определении происхождения кибератаки трудно быть на 100% уверенным.

По его словам, немецкие власти внимательно следили за атакой после того, как она была выявлена в декабре прошлого года, и это не привело к каким-либо повреждениям.

Маасен подтвердил, что в атаке было обнаружено российское происхождение, хотя она не связана с APT28 - российской группой хакеров, атаковавших Нижнюю палату немецкого парламента в 2015 году.

Маасен отказался от комментариев, когда его попросили подтвердить сообщение от немецких законодателей и источников в спецслужбах о том, что недавняя кибератака была связана с другой российской хакерской группой, известной как Turla.

Как стало известно 28 февраля, хакерская группа APT28, которую связывают с Россией, атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года.

1 марта председатель комиссии Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Армин Шустер заявил, что хакерская атака, очевидно, до сих пор продолжается.

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