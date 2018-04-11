Глава разведки Германии: Москва, очень вероятно, стоит за кибератакой на немецкое правительство

Правительство России, очень вероятно, стоит за кибератаками на немецкие правительственные сети.
Об этом заявил глава разведки Германии Ханс-Георг Маасен, передает Reuters.
Маасен признал, что при определении происхождения кибератаки трудно быть на 100% уверенным.
По его словам, немецкие власти внимательно следили за атакой после того, как она была выявлена в декабре прошлого года, и это не привело к каким-либо повреждениям.
Маасен подтвердил, что в атаке было обнаружено российское происхождение, хотя она не связана с APT28 - российской группой хакеров, атаковавших Нижнюю палату немецкого парламента в 2015 году.
Маасен отказался от комментариев, когда его попросили подтвердить сообщение от немецких законодателей и источников в спецслужбах о том, что недавняя кибератака была связана с другой российской хакерской группой, известной как Turla.
Как стало известно 28 февраля, хакерская группа APT28, которую связывают с Россией, атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.
Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года.
1 марта председатель комиссии Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Армин Шустер заявил, что хакерская атака, очевидно, до сих пор продолжается.