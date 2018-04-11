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Пентагон готовий до військового сценарію в Сирії – Меттіс

Середа, 11 квітня 2018, 19:41
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Глава Пентагону Джеймс Меттіс стверджує, що його відомство готове до військового сценарію у Сирії.

Про це повідомляє Agence France Press.

"Ми готові приступити до військових варіантів, якщо вони будуть доречними, як визначив президент" - заявив Меттіс.

В той же час він наголосив, що США продовжують оцінювати розвідувальні дані щодо хімічної атаки в Сирії.

"Ми досі оцінюємо розвідувальні дані, і ми, і наші союзники, ми все ще працюємо над цим", - сказав Меттіс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії, заявивши, що "на підході гарні, нові і "розумні" ракети.

У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова порадила США атакувати терористів, а не "законний сирійський уряд, який бореться з міжнародним тероризмом".

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

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