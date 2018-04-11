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Пентагон готов к военному сценарию в Сирии – Мэттис

Среда, 11 апреля 2018, 19:41
Версия для печати Комментарии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис утверждает, что его ведомство готово к военному сценарию в Сирии.

Об этом сообщает Agence France Press.

"Мы готовы приступить к военным вариантам, если они будут кстати, как определил президент", - заявил Маттис.

В то же время он подчеркнул, что США продолжают оценивать разведывательные данные относительно химической атаки в Сирии.

"Мы до сих пор оцениваем разведывательные данные, и мы, и наши союзники, мы все еще работаем над этим", - сказал Мэттис.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

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