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Фінляндія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2"

Четвер, 12 квітня 2018, 09:26
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Фінляндія видала другий дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" в фінській винятковій економічної зоні.

Про це йдеться у заяві Регіонального адміністративного агентства Південної Фінляндії, яке видало дозвіл.

Фінська влада затвердила детальний план будівництва і експлуатації 374-кілометрової фінської секції газопроводу "Північний потік - 2", загальна протяжність якого складе понад 1200 км.

Перший дозвіл уряд Фінляндії на будівництво газопроводу в фінській винятковій економічної зоні видав минулого тижня.

У компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2", заявили, що таким чином процес отримання дозволів у Фінляндії завершено.

У компанії стверджують, що процедури отримання дозволів в інших країнах уздовж маршруту газопроводу - Росії, Швеції та Данії, йдуть за графіком.

Nord Stream 2 AG - компанія, створена для планування, будівництва і експлуатації газопроводу "Північний потік-2".  51% акцій компанії належать "Газпрому".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Після зустрічі з Петром Порошенком 10 квітня в Берліні канцлерка Німеччини Ангела Меркель вперше визнала, що "Північний потік-2" є не лише економічним проектом, а слід враховувати його політичний фактор.

Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера. Зауважимо, що в Німеччині компанія Nord Stream 2 AG отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.

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