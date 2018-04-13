МЗС: Україна та Румунія шукатимуть компроміс щодо освіти меншин

П'ятниця, 13 квітня 2018, 08:01

Київ та Бухарест дійшли згоди про потребу пошуку компромісу у суперечці довкола освіти меншин.

Про це йдеться у заяві МЗС за підсумками зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара із державним секретарем міністерства закордонних справ Румунії Денуцем Некулеєску.

Зазначається, що Україна та Румунія погодилися щодо необхідності пошуку компромісних підходів у питанні забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні та української меншини в Румунії.

Боднар поінформував румунського колегу про хід імплементації положень Закону України "По освіту" та актуальні питання захисту прав представників національних меншин в Україні.

Сторони також обговорили комплекс питань українсько-румунських відносин, розвиток політичного діалогу з акцентом на тематиці загальноєвропейської та регіональної безпеки, а також культурно-гуманітарну проблематику.

Раніше держсекретар МЗС Румунії заявив, що румунський уряд вважає за необхідне продовження діалогу з Україною у багатосторонньому форматі, зокрема в НАТО, попри невирішену суперечку щодо ст. 7 закону "Про освіту".

Нагадаємо, на відміну від Румунії, Угорщина блокує подальше зближення України з НАТО та ЄС. Детальніше про останні події в угорсько-українських відносинах читайте в статті "Сокира мовної війни: Угорщина та Україна не мають втратити шанс на перемир’я"