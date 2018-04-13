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МИД: Украина и Румыния будут искать компромисс в вопросе образования меньшинств

Пятница, 13 апреля 2018, 08:01
Версия для печати Комментарии

Киев и Бухарест договорились о необходимости поиска компромисса в споре вокруг образования меньшинств.

Об этом говорится в заявлении МИД по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с государственным секретарем министерства иностранных дел Румынии Денуцем Некулееску.

Отмечается, что Украина и Румыния согласились с необходимостью поиска компромиссных подходов в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии.

Боднар сообщил румынскому коллеге о ходе имплементации положений Закона Украины "Об образовании" и актуальных вопросах защиты прав представителей национальных меньшинств в Украине.

Стороны также обсудили комплекс вопросов украинско-румынских отношений, развитие политического диалога с акцентом на тематике общеевропейской и региональной безопасности, а также культурно-гуманитарную проблематику.

Правительство Румынии считает необходимым продолжение диалога с Украиной в многостороннем формате, в частности в НАТО, несмотря на нерешенный спор по ст.7 закона "Об образовании".

Напомним, в отличие от Румынии, Венгрия блокирует дальнейшее сближение Украины с НАТО и ЕС. Подробнее о последних событиях в венгерско-украинских отношениях читайте в статье "Топор языковой войны: Венгрия и Украина не должны потерять шанс на перемирие".

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