Літаки облітають повітряний простір Сирії через ризик авіаударів

П'ятниця, 13 квітня 2018, 09:08

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Авіакомпанії стали уникати повітряного простору Сирії на тлі роздумів США та їхніх західних союзників щодо можливого удару у відповідь на хімічну атаку в Думі.

Про це повідомляє The New York Times.

Європейська агенція з авіаційної безпеки у четвер виступила із попередженням, яке спонукало низку авіакомпаній оминати повітряний простір країни. Агентство рекомендувало взяти до уваги "можливі авіаудари по Сирії".

Представник агентства повідомив, що попередження носило рекомендаційний характер. Проте багато авіакомпаній вирішили не ризикувати – у четвер небо над Сирією було вільним від комерційних літаків.

Свої маршрути змінили Air France, Lufthansa і easyJet. Авіакомпанія Kuwait Airways скасувала польоти в Бейрут та уникає повітряного простору довкола Лівану, включаючи Сирію. Ліванський перевізник Middle East Airlines оголосив про перегляд частини свого графіка до вечора 13 квітня.

Нагадаємо, британський уряд погодився "вжити заходів" у Сирії, щоб запобігти подальшому використанню хімічної зброї.

Президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів в Сирії, заявивши, що "на підході хороші, нові і "розумні" ракети".

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував рішення щодо Сирії протягом декількох днів.