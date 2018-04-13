Самолеты облетают воздушное пространство Сирии из-за риска авиаударов

Пятница, 13 апреля 2018, 09:08

Авиакомпании стали облетать воздушное пространство Сирии на фоне рассмотрения США и их западными союзниками возможного удара в ответ на химическую атаку в Думе.

Об этом сообщает The New York Times.

Европейское агентство по авиационной безопасности в четверг выступило с предупреждением, которое побудило ряд авиакомпаний обходить воздушное пространство страны. Агентство рекомендовало принять во внимание "возможные авиаудары по Сирии".

Представитель агентства сообщил, что предупреждение носило рекомендательный характер. Однако многие авиакомпании решили не рисковать - в четверг небо над Сирией было свободным от коммерческих самолетов.

Свои маршруты изменили Air France, Lufthansa и easyJet. Авиакомпания Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут и избегает воздушного пространства вокруг Ливана, включая Сирию. Ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части своего графика к вечеру 13 апреля.

Напомним, британское правительство согласилось "принять меры" в Сирии, чтобы предотвратить дальнейшее использованию химического оружия.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

Президент Франции Эммануэль Макрона анонсировал решение по Сирии в течение нескольких дней.