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Україна стала полігоном для випробувань російських технологій – Міноборони США

П'ятниця, 13 квітня 2018, 12:33
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Агресія Росії проти України стала для РФ можливістю випробувати новітні технології протистояння із Заходом.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Роберт Карем на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Представник Пентагону закликав сприймати дії Росії в Україні як частину глобальних дій російської влади.

"Останніми роками Україна стала лабораторією для російських технологій – гібридної війни, кібервійни", - заявив він, нагадавши, зокрема, про російську хакерську атаку за допомогою вірусу NotPetya.

"Росія показує готовність використовувати постачання енергоносіїв як геополітичну зброю", - додав він.

Роберт Карем заявив про важливість покарання РФ за її дії через запровадження проти неї санкцій та нагадав про останні обмеження, запроваджені як через російську агресію РФ, так і через хімічну атаку у Великій Британії. "Росія не припинить випробовувати нас, доки не відчує ціну своїх дії", - пояснив він.

Нагадаємо, Україна і США ще опрацьовують деталі поставок летального озброєння в Україну, а також можливість його застосування в зоні АТО на Донбасі.

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