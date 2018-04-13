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Украина стала полигоном для испытаний российских технологий – Минобороны США

Пятница, 13 апреля 2018, 12:33
Версия для печати Комментарии

Агрессия России против Украины стала для РФ возможностью испытать новейшие технологии противостояния с Западом.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем на Киевском форуме по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Представитель Пентагона призвал воспринимать действия России в Украине как часть глобальных действий российских властей.

"В последние годы Украина стала лабораторией для российских технологий - гибридной войны, кибервойны", - заявил он, напомнив, в частности, о российской хакерской атаке с помощью вируса NotPetya.

"Россия показывает готовность использовать поставки энергоносителей как геополитическое оружие", - добавил он.

Роберт Карем заявил о важности наказания РФ за ее действия путем введения против нее санкций и напомнил о последних ограничениях, введенных как за российскую агрессию РФ, так и за химическую атаку в Великобритании. "Россия не прекратит испытывать нас, пока не почувствует цену своих действиях", - пояснил он.

Напомним, Украина и США еще прорабатывают детали поставок летального вооружения в Украину, а также возможность его применения в зоне АТО на Донбассе.

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