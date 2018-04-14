Північноатлантична рада обговорить у Брюсселі ракетні удари по Сирії

Субота, 14 квітня 2018, 13:26

Північноатлантична рада сьогодні на рівні послів обговорить удари США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії.

Про це йдеться в заяві НАТО.

"Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні послів у другій половині дня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Метою зустрічі стане надання інформації з боку США, Британії і Франції щодо останнього розвитку ситуації в Сирії", - йдеться в повідомленні.

Після зустрічі відбудеться прес-конференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Сьогодні вранці Столтенберг оприлюднив заяву, в якій підтримав удари США, Великобританії і Франції по Сирії.

Нагадаємо, США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.