Північноатлантична рада обговорить у Брюсселі ракетні удари по Сирії

Північноатлантична рада сьогодні на рівні послів обговорить удари США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії.
Про це йдеться в заяві НАТО.
"Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні послів у другій половині дня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Метою зустрічі стане надання інформації з боку США, Британії і Франції щодо останнього розвитку ситуації в Сирії", - йдеться в повідомленні.
Після зустрічі відбудеться прес-конференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Сьогодні вранці Столтенберг оприлюднив заяву, в якій підтримав удари США, Великобританії і Франції по Сирії.
Нагадаємо, США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.