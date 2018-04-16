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Россия отправила в Сирию боевой корабль с грузом военной техники

Понедельник, 16 апреля 2018, 20:13
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Российский большой десантный корабль "Орск" с грузом военной техники на борту вошел в акваторию Средиземного моря и отправляется в Сирию.

Об этом сообщило турецкое издание Dogan.

Корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Отмечается, что при проходе проливов Босфор и Дарданеллы "Орск" сопровождала турецкая береговая охрана. На борту БДК были замечены военные, охраняющие российскую технику.

Издание Bosphorus Observer, отслеживающее передвижение корабелй в Босфоре, опубликовало в Twitter фото военной техники на палубе корабля.

Oтмечается, что судно перевозит среди прочего бронетранспортеры БТР-80 с радиоэлектронными комплексами "Пелена-6БК2" для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, грузовики "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" и бронеавтомобили "Тигр".

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