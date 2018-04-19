Топ-командующие НАТО и РФ провели встречу в Баку

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти провел встречу в Баку с начальником генштаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращение инцидентов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии, подчеркнув важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

На сайте НАТО или командования Объединенными силами пока нет информации о встрече.

Выбор Баку для проведения переговоров, очевидно, свидетельствует о том, что стороны искали условно нейтральное место для встречи. Азербайджан имеет хорошие отношения как с Россией, так и с НАТО.