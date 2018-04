"А ви Африку й Австралію колонізували": у Лаврова прокоментували отруєння Скрипаля

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, спростовуючи звинувачення Великої Британії щодо причетності Москви до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, нагадала про колонізацію британцями Індії, Австралії й Африки.

Про це повідомляється у Twitter МЗС РФ.

"Посол Великої Британії в Росії Лорі Брістоу озвучив заяви про те, що Росія причетна "до цілого ряду вбивств, скоєних за державним замовленням, в тому числі на території Великої Британії". Це далеко не перша за останні місяці заява офіційної британської особи з яскраво вираженим русофобським забарвленням. Можливо, британський посол не знайомий з історією своєї країни, її залученістю до процесів в інших країнах, які відбуваються протягом декількох століть", - заявила Захарова.

За її словами, Велика Британія була однією з найжорстокіших метрополій у ставленні до своїх колоній і залежних територій.

"Познущалися вони і над Африкою. Близько 13 млн осіб було вивезено англійцями з цього континенту в якості рабів. Кількість загиблих при цьому – в 3-4 рази більше. Тобто загальна кількість жертв досягла орієнтовно 50-52 млн чол.", - сказала представник зовнішньополітичного відомства.

За її словами, Велика Британія – "світовий рекордсмен із геноциду".

"Страшно уявити, скільки мільйонів ні в чому не винних людей було знищено в колоніях Британії. За різними оцінками, вони знищили до 90-95% аборигенів Австралії при її колонізації", - розповіла Захарова.

Вона додала, що у 1870-ті англійці "здійснили геноцид зулусів в Капській колонії, а в 1954-1961 – геноцид народу кікуйю в Кенії".

Evidence undermining the UK chemical attack accusations against Russia, according to Russia (list ongoing):

- The colonization of India

- The colonization of Australia

- The colonization of Kenya

- The Opium Wars

- The Iraq Revolt of 1920

- Churchill said a bunch of racist things pic.twitter.com/J38DUfOkQO