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У Франції відому виноробню звинуватили в додаванні цукру у вино

Понеділок, 02 квітня 2018, 11:36
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Одну із найвідоміших виноробень регіону Бордо звинуватили в незаконному додаванні цукру у вино в 2016 році.

Про це повідомляє The Times.

Французьке виноробне господарство Château Giscours перебуває під розслідуванням після того, як співробітники групи контролю вилучили 397 гектолітрів вина із доданим цукром, що дорівнює 53 тисячам пляшок загальною вартістю 2,3 млн євро.

Додавання цукру, що називається шапталізація, нелегальне у багатьох виноробних країнах і допускається у Франції лише за суворих умов, коли через погану погоду у винограді знижений рівень цукру, необхідний для повного бродіння.

Виноробня Château Giscours стверджує, що додавання цукру було законним, ​​але справа перебуває під суворим контролем після низки випадків шахрайства у французькій виноробній промисловості в останні роки.

Château Giscours повідомила, що союз виробників санкціонував шапталізацію урожаю винограду сорту мерло в 2016 році, хоча насправді цукор був дозволений для використання з виноградом сорту каберне совійньйон.

"Кількість цукру, доданого до мерло, була дуже обгрунтованою, нижче рівня, дозволеного для каберне совіньйон того року", - розповів співробітник Chateau Giscours.

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