Во Франции известную винодельню обвинили в добавлении сахара в вино

Понедельник, 02 апреля 2018, 11:36

Одну из самых известных виноделен региона Бордо обвинили в незаконном добавлении сахара в вино в 2016 году.

Об этом сообщает The Times.

Французское винодельческое хозяйство Château Giscours находится под расследованием после того, как сотрудники группы контроля изъяли 397 гектолитров вина с приложенным сахаром составляет 53 тысячам бутылок общей стоимостью 2,3 млн евро.

Добавление сахара, называемое шаптализацией, незаконно во многих винодельческих странах и допускается во Франции только при суровых условиях, когда из-за плохой погоды в винограде понижен уровень сахара, необходимый для полного брожения.

Винодельня Château Giscours утверждает, что добавление сахара было законным, но дело находится под строгим контролем после ряда случаев мошенничества во французской винодельческой промышленности в последние годы.

Château Giscours сообщила, что союз производителей санкционировал шаптализацию урожая винограда сорта мерло в 2016 году, хотя на самом деле сахар был разрешен для использования с виноградом сорта каберне совиньон.

"Количество сахара, добавленного к мерло, было обоснованным, ниже уровня, разрешенного для каберне совиньон того года", - рассказал сотрудник Chateau Giscours.