Найти
АКТУАЛЬНО

"Новичок" в гречке: появилась новая версия отравления Скрипаля

Принцу Бельгии сократили выплаты за несанкционированную дипломатическую деятельность

Президент Латвии утвердил переход школ нацменьшинств на государственный язык

В ЕС заявили, что споры между САП и НАБУ "не производят хорошее впечатление"

В Берлине сотни людей требуют освободить Пучдемона

Министр обороны Британии: терпение мира относительно Путина иссякло

Италия вызвала посла Франции из-за пограничного инцидента






Во Франции известную винодельню обвинили в добавлении сахара в вино

Понедельник, 02 апреля 2018, 11:36
Версия для печати Комментарии

Одну из самых известных виноделен региона Бордо обвинили в незаконном добавлении сахара в вино в 2016 году.

Об этом сообщает The Times.

Французское винодельческое хозяйство Château Giscours находится под расследованием после того, как сотрудники группы контроля изъяли 397 гектолитров вина с приложенным сахаром составляет 53 тысячам бутылок общей стоимостью 2,3 млн евро.

Добавление сахара, называемое шаптализацией, незаконно во многих винодельческих странах и допускается во Франции только при суровых условиях, когда из-за плохой погоды в винограде понижен уровень сахара, необходимый для полного брожения.

Винодельня Château Giscours утверждает, что добавление сахара было законным, но дело находится под строгим контролем после ряда случаев мошенничества во французской винодельческой промышленности в последние годы.

Château Giscours сообщила, что союз производителей санкционировал шаптализацию урожая винограда сорта мерло в 2016 году, хотя на самом деле сахар был разрешен для использования с виноградом сорта каберне совиньон.

"Количество сахара, добавленного к мерло, было обоснованным, ниже уровня, разрешенного для каберне совиньон того года", - рассказал сотрудник Chateau Giscours.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:40
Большинство рек и ручьев Германии – в плохом экологическом состоянии
12:27
Болгария защищает решение не выдворять российских дипломатов
12:02
Британия считает, что "Новичок" использовали с одобрения Кремля – ​​СМИ
11:47
Лондон впервые обогнал Нью-Йорк по количеству убийств
11:36
Во Франции известную винодельню обвинили в добавлении сахара в вино
11:17
Air Malta возобновит полеты в Киев
10:52
Франция готовится к массовой забастовке железнодорожников
10:48
Россия направила ОЗХО 13 вопросов по делу отравления Скрипаля
10:18
фото
Депутаты немецкой партии "Левые" посетили в тюрьме Пучдемона
10:13
"Новичок" в гречке: появилась новая версия отравления Скрипаля
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Киев заигрался в месть: как можно восстановить утраченное доверие к Украине в ЕС

Важно заметить: отношения еще возможно оживить. Хотя, конечно, в Брюсселе не забудут пустые обещания и манипуляции, которые звучали из Киева. Там будут учитывать, что и президент, и парламент готовы рисковать интересами государства ради банальной мести...

Филипп Орлов, для Европейской правды

Трамп и новые правила иммиграции в США: что это изменит для украинцев

Отразится ли инициированная Трампом иммиграционная реформа на жителях Украины?.. Белый дом считает необходимым прекратить практику, когда иностранцы, иммигрировавшие в США, в дальнейшем получают право перевезти туда свои семьи...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  