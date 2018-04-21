МЗС РФ: Вашингтон намагається унеможливити поїздки росіян до США

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило США у намаганні зробити неможливими поїздки росіян в Сполучені Штати.

Так у російському міністерстві відреагували на невидачу американських віз артистам московського "Большого театра".

В МЗС РФ заявили, що тільки недавно вказували на створенні штучних перешкод владою США у видачі в Росії американських віз.

"І ось новий сумний приклад - відмова у в'їзді артистам московського "Большого театра". В результаті зірвані виступи в Нью-Йорку прима-балерини Смірнової і першого соліста балетної трупи Тіссі. До такого не доходило навіть у часи "холодної війни", - зазначили в російському міністерстві.

Сьогодні, заявляють в МЗС РФ, влада США прагне якомога сильніше тиснути на Росію, "не зупиняючись ні перед чим".

"Уже кілька років з їхньої вини згорнуті виставкові обміни, тепер відмовами в гастрольних візах, схоже, хочуть розірвати ще одну нитку, яка зв'язує два народи. Більше того, взагалі прагнуть відгородити американців від росіян візової стіною, про що ми вже говорили, зробити поїздки наших громадян в США практично неможливими", - обурилися в міністерстві закордонних справ Росії.