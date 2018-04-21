МИД РФ: Вашингтон пытается сделать невозможными поездки россиян в США

Министерство иностранных дел России обвинило США в попытке сделать невозможными поездки россиян в Соединенные Штаты.

Так в российском министерстве отреагировали на невыдачу американских виз артистам московского "Большого театра".

В МИД РФ заявили, что только недавно указывали на создании искусственных препятствий властями США в выдаче в России американских виз.

"И вот новый печальный пример - отказ во въезде артистам московського "Большого театра". В результате сорваны выступления в Нью-Йорке прима-балерины Смирновой и первого солиста балетной труппы Тисси. До такого не доходило даже во времена"холодной войны", - отметили в российском министерстве.

Сегодня, заявляют в МИД РФ, власти США стремятся как можно сильнее давить на Россию, "не останавливаясь ни перед чем".

" Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными", - возмутились в министерстве иностранных дел России.